"Fábrica de Sonhos: Benfica": NEO Studios lança série sobre formação das águias

"Fábrica de Sonhos: Benfica". Assim se chama o documentário da NEO Studios, com quatro episódios, que vaiser distribuída para os Estados Unidos da América e para os mercados europeus e asiáticos nas próximas semanas.O documentário resulta de um ano de filmagens durante a época 2021/22 e tanto os atuais jogadores do Benfica campus como alguns dos principais produtos da formação das águias, incluindo António Silva, Henrique Araújo, João Félix, Rúben Dias, Ederson e João Cancelo, marcam presença nos quatro episódios da série."O lançamento do documentário produzido pelo NEO Studios, 'Fábrica de Sonhos', em plataformas internacionais, permite-nos mostrar e projetar a excelência do trabalho realizado no Benfica Campus internacionalmente. Fomos reconhecidos por este trabalho dentro da nossa indústria e a sua divulgação a um público muito mais vasto é extremamente importante", considerou Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica."Estamos entusiasmados por podermos trabalhar em estreita colaboração com o Benfica para retratar o que torna o Clube e o Benfica Campus num ambiente tão único e especial. O acesso que deram à nossa equipa é inigualável e tenho a certeza de que os fãs de desporto em todo o mundo irão apreciar as histórias mais intimistas que o documentário proporciona. Especialmente o como e porquê dos jovens jogadores conseguirem triunfar neste lendário gigante europeu, mas também o talento, dedicação e perseverança que isto requer", disse Anouk Mertens, CEO Global do NEO Studios.