Fabrizio Romano: «Benfica está convencido de que António Silva pode valer 80 a 90M€»

Depois de mais uma atuação segura e, também, do primeiro golo com a camisola do Benfica - diante da Juventus -, António Silva volta esta quarta-feira a estar nas bocas do mundo no que a rumores de transferências diz respeito. Agora é o especialista em mercado Fabrizio Romano a falar da situação do jogador do Benfica, numa coluna no portal 'CaughtOffside' na qual revela que as águias acreditam poder encaixar entre 80 e 90 milhões de euros no futuro com o jovem de 18 anos."Lembrem-se deste nome: António Silva. É um jogador de topo para o futuro, claro que precisa de algum tempo para melhorar as suas qualidades, mas o Benfica está convencido que pode valer 80, 90 milhões de euros no futuro. Vi alguns rumores que dão conta que o Liverpool e o Manchester United estão de olho nele. É óbvio que os grandes clubes o estão a seguir, mas é importante dizer que não há nada de sério ou concreto por agora. Ainda é um jogador a desenvolver-se, mas vamos onde estará em alguns anos, mas o futuro parece risonho", escreveu o conceituado jornalista.