Fabrizio Romano garante que Enzo disse a Schmidt que Chelsea é a sua prioridade

Enzo Fernández comunicou esta terça-feira ao treinador do Benfica, Roger Schmidt, que quer rumar ao Chelsea, de acordo com o que o adianta o jornalista Fabrizio Romano.O médio argentino, de 21 anos, esteve na Argentina para ali festejar a passagem de ano contra a vontade do treinador alemão e da direção dos encarnados. Falhou os primeiros treinos dos encarnados em 2023, ocorridos na segunda-feira, e apenas hoje se apresentou ao trabalho no Benfica Campus.Na Argentina, a televisão TyC Sports garante que há uma reunião marcada para esta noite, entre Benfica e Chelsea, que poderá definir o futuro do jogador vinculado aos encarnados até junho de 2027.Recorde-se que a cláusula de rescisão do melhor jogador jovem do último Mundial está fixada em 120 milhões de euros mas o Chelsea mostra-se disponível para desembolsar um valor superior de forma a fasear o pagamento do montante da transferência.Comoadiantou, o internacional turco Kökçü (Feyenoord) pode ser solução à altura de Enzo Fernández.