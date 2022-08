O Benfica arranca a Liga Bwin 2022/23 com uma goleada, por 4-0 , sobre o Arouca, num jogo que controlou na maior parte do tempo. Rafa esteve em destaque ao bisar (42' e 87'). Gilberto inaugurou o marcador aos 8 minutos e Enzo Fernández fixou o resultado ao intervalo em 3-0, aos 45'+6, já depois de Mateus Quaresma ter sido expulso, com vermelho direto, aos 45'+1. Os encarnados somam assim os primeiros três pontos da temporada na Liga Bwin efoi ouvir adeptos ilustres dos encarnados a propósito do encontro."O Benfica tornou o jogo mais fácil pela forma como entrou, com os jogadores a revelarem muita confiança e fazendo pressão em todo o campo. O resultado apareceu naturalmente. O Arouca depois baixou as linhas e o Benfica controlou como quis.""O Benfica ganhou sem discussão, mas também sem fazer uma exibição de encher o olho. Falhámos muitos passes e já somos useiros e vezeiros em falhar golos. Houve atenção ao esforço dos jogadores, pois tivemos jogo terça e haverá outro daqui a quatro dias.""Os laterais estiveram muito bem e foram fundamentais. A grande transformação do Benfica é no meio-campo, com dois jogadores que se complementam muito bem: Florentino como 6 e Enzo que, além de ser rápido, tem visão de jogo fantástica."