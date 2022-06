«Falta de apoio e sensibilidade dentro de campo»: mulher de Everton critica Benfica

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ISA RANIERI (@isaranieri_)

Isa Ranieri, mulher de Everton, recorreu este sábado às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida a Portugal, país que a acolheu durante a passagem do internacional brasileiro pelo Benfica. Numa longa mensagem deixada no perfil oficial do seu Instagram, Isa Ranieri revelou ainda que o extremo passou por várias dificuldades emocionais durante o seu percurso nas águias, apontando o dedo ao clube e companheiros do jogador."Presenciei de perto a pessoa que eu amo ir sentimentalmente, mentalmente e emocionalmente de um extremo a outro em razão das circunstâncias, de pessoas que nem sequer souberam ter a sabedoria para liderar, da falta de apoio e sensibilidade dentro de campo e vários afins que não vale a pena expor", pode ler-se.Recorde-se que o extremo brasileiro está muito perto de ser oficializado como reforço do Flamengo, num negócio que vai render de imediato 13.5 milhões de euros aos encarnados.