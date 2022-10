«Faltou banco e um matador»: as reações ao empate do Benfica frente ao PSG

O Benfica empatou ontem com o PSG, no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões ( 1-1 ), resultado que deixa a equipa de Roger Schmidt mais perto dos oitavos de final.ouviu conhecidos adeptos das águias sobre a partida."O Benfica honrou a sua história e o futebol português. Não é qualquer equipa que se bate desta maneira contra o PSG. Foi um jogo dividido, o Benfica melhor na 1ª parte, o PSG por cima na 2ª, mas como benfiquista fiquei muito satisfeito com a exibição""Estivemos muito bem na 1ª parte, mas depois notou-se que o Benfica não tem banco. Talvez pelo desgaste, a equipa abriu muitos espaços no meio-campo e, com exceção do Aursnes e do Draxler, não havia muitas soluções. Também faltou um matador.""Uma grande exibição na 1ª parte, em que o Donnarumma foi o melhor em campo, e uma exibição competente na 2ª a segurar o resultado. O Benfica tem todas as condições para passar a fase de grupos e os adversários já nos olham de outra forma."