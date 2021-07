Fatih Terim: «O Benfica disse que não abriria mão do Gedson esta época»

O treinador do Galatasaray revelou esta terça-feira que o Benfica não quererá deixar partir Gedson Fernandes. O emblema turco tem interesse em contar com o internacional português novamente nas suas fileiras, algo que sucedeu na segunda metade da temporada transata.





"O Benfica disse que não abriria mão do Gedson estar temporada. Esperamos que isso possa mudar até 1 de setembro. Tudo pode acontecer. Eles disseram que outros clubes turcos também estavam interessados mas tenho a certeza que o Gedson não jogaria por outro clube turco a não ser o Galatasaray. Gostámos muito de trabalhar com ele", vincou Fatih Terim em conferência de imprensa.Recorde-se que, tal como Record adiantou , o Benfica recebeu uma proposta do Besiktas de 7,5 milhões de euros por metade do passe do jogador formado no Seixal.