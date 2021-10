Fatih Terim vai falar com Rui Costa por causa de Gedson

Fatih Terim vai encarregar-se pessoalmente de tentar o regresso de Gedson Fernandes ao Galatasaray, revelou o jornal 'Milliyet'. Assim, de acordo com a imprensa turca, o treinador do clube de Istambul deverá contactar diretamente Rui Costa no sentido de, em janeiro, conseguir novamente os préstimos do médio do Benfica - Gedson, recorde-se, atuou no 'Gala' a época passada, por empréstimo.





Terim tentará, certamente, usar como trunfo o facto de conhecer bem Rui Costa, pois orientou o Maestro na Fiorentina e no Milan, em 2000 e 2001.