Fehér partiu há 18 anos

A 25 de janeiro de 2004, Miklos Fehér caiu inanimado no relvado do D. Afonso Henriques, em Guimarães. Nos minutos finais do jogo, depois de sorrir ao árbitro Olegário Benquerença após ver um amarelo, o avançado húngaro de 24 anos debruçou-se e caiu fulminado no relvado para desespero de todos em seu redor.

Com milhares de espectadores a assistirem a tudo através na TV, as equipas médicas tentaram a reanimação enquanto os jogadores choravam copiosamente a pressentir o pior. José António Camacho era o treinador do Benfica e não conseguia conter as lágrimas.

Quando a ambulância arrancou para o hospital, ainda se ouviram palmas de incentivo ao jovem jogador. Só que por volta das 23 horas confirmou-se o pior cenário: Fehér tinha partido. Faz hoje 18 anos.