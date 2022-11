Fejsa almoçou com Luisão

Fejsa está de férias em Portugal e aproveitou para almoçar com o antigo colega Luisão, Lourenço Coelho, atual diretor-geral para o futebol das águias, e Bruno Sá, responsável pelas operações e logística do clube da Luz. "Almoço com amigos", escreveu o jogador sérvio que, apesar de estar sem vínculo às águias desde o início da época 2019/20, ainda mantém casa no nosso país.