Fejsa revela resistência de Vieira: «Como te posso deixar ir se me vendeste o Renato, o Lindelöf e o Félix?»

Ljubomir Fejsa chegou ao Benfica em 2013 e apenas colocou um ponto final na ligação com o clube da Luz em setembro de 2020, com muitas lágrimas à mistura . O médio que agora pontifica no Partizan da Sérvia-natal não escondeu o carinho que tem pelo emblema que representou durante sete anos e garantiu que irá ser cidadão português."Devo tirar o passaporte nos próximos dois meses, tal como a minha esposa. Ainda hoje mantenho contacto com muitas pessoas [n.d.r. antigos companheiros]. Gosto especialmente de ir a Lisboa", referiu em declarações ao 'Zurnal'.O jogador sérvio, de 34 anos, deu conta de que os dois filhos, Mateo e Petra, são portugueses e lamentou que estes não tenham podido ver o pai em campo, a conquistar troféus. "Quando levantei a última taça com o Benfica, o meu filho era pequeno e a minha filha ainda nem tinha nascido. É culpa minha não ter tido filhos quando era mais jovem. Espero que haja outra oportunidade de os levar para o campo [para novo êxito]", considerou.Em 2020, ainda com Luís Filipe Vieira na presidência, Fejsa desvinculou-se do Benfica para rumar aos sauditas do Al-Ahli Jeddah, algo que o presidente das águias de então não parecia querer."O presidente do Benfica adorava-me e dizia: 'Como posso deixar-te ir? Vendeste-me o Renato Sanches, o Lindelöf, o [João] Félix...' Arrecadou milhões!", lembrou, revelando a influência que tinha na formação do grupo de jogadores. Sobre o médio agora no Paris Saint-Germain, já inclusivé lhe pediu um favor pessoal para o filho de seis anos. "O Mateo acompanha o Partizan, Benfica e PSG. Está encantado com Mbappé e Neymar. O Renato Sanches está lá e liguei-lhe. 'Por favor, filma o Mbappé a dar-lhe os parabéns pelo aniversário dele'. Eu sei que ele vai ficar animado. Quando lhe mostrei, derreteu de felicidade", revelou o pai Fejsa.Em Portugal, Ljubomir Fejsa conquistou 13 troféus e deixou muitos amigos. O futebolista sérvio passou em revista alguns episódios e, especialmente, os companheiros que o marcaram e aqueles que mais se destacaram."O Ederson era de uma classe superior, defende de forma brilhante e agora está no Manchester City. É brasileiro, um brincalhão. Ele também gostava de beber. Tínhamos uma equipa muito boa. O Jan Oblak é incrível. Quando o comparo com o Ederson não sei quem é melhor", afirmou Fejsa, que foi campeão com ambos na Luz."O André Almeida foi jogador do Benfica quase toda a vida. Ele acolheu-me e ainda lá está. Um típico português, como dizem - jogador do Benfica. O mesmo clube desde a infância até o fim. O Nélson Semedo era muito novo, jogámos juntos um ano", lembrou.Sobre os centrais no Benfica, Fejsa destacou dois. "Jardel e Luisão são lendas do Benfica! Imediatamente chamou-me a atenção quando cheguei a Portugal. Quando o capitão diz duas ou três palavras, tu ficas arrepiado. Luisão é um verdadeiro líder. O Jardel sempre ao seu lado, mais jovem... Também top! O Lindelöf rapidamente mostrou classe mundial, depois de um ano e meio saiu", recordou Fejsa, que definiu Grimaldo como "o típico espanhol". "É excecional. Não tem 1,50 metros [n.d.r. mede 1,71m], mas com a bola, velocidade, agilidade, marcação de livres, remate... Tem tudo!", garantiu.No meio-campo, deu conta que "as pessoas ficaram encantadas com a dupla com Matic que o Benfica já planeava vender" e nas alas destacou o "touro Salvio". "Quando ele começava a correr atravessava a parede. Adorava-o realmente. Parava-o em todo o lado mas ele voltava sempre. O Zivkovic fico feliz por ele ter derrotado o Panathinaikos há dias. Jogámos quatro anos juntos. É estranho para mim que ele tenha ido para o PAOK, tem qualidade para uma liga maior, um clube mais forte", reiterou, aproveitando para falar de Almani Moreira, antiga estrela do Partizan, e em particular do filho, que agora atua na equipa B do Benfica. "O filho dele [Diego Moreira] é muito bom, joga no Benfica, falam bem dele. Se ele tiver cabeça, e acho que tem, vai ser bom", aferiu.Por fim, entre avançados, há vários a elogiar. "O Mitroglou: ele não corre, mas quando lhe dás a bola na área podes ficar feliz. Com o Jonas é o mesmo, é melhor avançado com quem joguei. O Raúl Jiménez é diferente, para correr... Gosto quando o avançado corre ajuda-te na defesa. O Seferovic não tem jogado muito ultimamente, começou bem numa das épocas, faltou-lhe um golo para ser o melhor marcador", vincou.