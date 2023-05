Fejsa: «Tenho a certeza que esta época a taça vai ser levantada pelo meu clube»

Ljubomir Fejsa envergou a camisola a camisola do Benfica entre 2013 e 2019 e nesse período vence 13 troféus de águia ao peito. O agora jogador do Partizan deu um voto de confiança à atual equipa de Roger Schmidt num vídeo partilhado pelo clube da Luz."O Benfica está muito próximo de ganhar o título. Tal como quando lá jogava como agora que já não o faço, sempre tive muita confiança na equipa. Tenho a certeza que esta época a taça vai ser levantada pelo meu clube", indicou o internacional sérvio, de 34 anos, dando conta da responsabilidade que os jogadores carregam."Quando há tanta pressão, particularmente no final da época, há que entrar em campo e dar o máximo para vencer o jogo. Essa foi sempre uma combinação vencedora. Os adeptos do Benfica são muito importantes para a equipa. Com eles tudo é mais fácil. Juntos somos mais fortes. Carrega Benfica!", exclamou Fejsa, cinco vezes campeão português pelos encarnados.