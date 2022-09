Felix Zwayer nomeado para o Juventus-Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O árbitro alemão Felix Zwayer vai dirigir a visita de quarta-feira do Benfica à Juventus, na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, segundo o site oficial da UEFA.O juiz germânico vai ser auxiliado pelos compatriotas Stefan Lupp e Marco Achmüller em Turim, sendo o também alemão Bastian Dankert responsável pelo sistema de vídeo arbitragem (VAR), na partida agendada para as 20h00 (de Lisboa).

Zwayer já tinha apitado a visita dos encarnados ao Dinamo Kiev, a 17 de agosto, na primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Champions, que o Benfica venceu por 2-0, em Lodz.

Na temporada de 2017/18, o mesmo árbitro orientara a receção das águias ao Manchester United, que venceu por 1-0, já na fase regular da Liga dos Campeões.

O Benfica está no topo do agrupamento H, com os mesmos três pontos que o campeão francês, PSG, enquanto a Juventus e o israelita Maccabi Haifa, batido por 2-0 na visita ao Estádio da Luz, ainda não somaram qualquer ponto.