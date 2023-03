«Felizmente João Mário falhou o penálti»: as reações à vitória do Benfica sobre o Marítimo

falou com conhecidos adeptos do Benfica após a vitória das águias na Madeira, frente ao Marítimo (0-3) "Felizmente o João Mário falhou, porque só de imaginar o que se iria dizer sobre a dúvida do penálti sobre o Aursnes... Aursnes é aquele amigo que vê alguém em dificuldades e a primeira coisa que diz é: 'O que é que é preciso ser feito? Deixe que eu resolvo!'""Na primeira parte jogámos bem, mas tivemos algumas falhas que podiam ter dilatado o nosso resultado. Ainda assim, foi um bom jogo. Destaque para Neres e para João Mário, que se redimiu. Estamos na frente, à vontade, e isso é o que mais interessa"."Vitória sem mácula, uma grande exibição e mais uma final ultrapassada com brilhantismo e forte espírito de equipa. Com Aursnes a jogar desta forma, quase parece que o Benfica joga com 12. Infelizmente um amarelo forçado tira-o do próximo jogo".