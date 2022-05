Fenerbahçe insiste em Seferovic

O Fenerbahçe tem Seferovic numa lista de três avançados preferenciais para contratar no verão, segundo o reputado jornalista local Sercan Hamzaoglu. De acordo com esta fonte, as águias pedem entre sete e oito milhões de euros pelo suíço, que já é um desejo antigo do clube. No inverno, o Fenerbahçe já tinha pressionado o atacante, de 30 anos, com o intuito de garantir um empréstimo com cláusula de opção de compra. No entanto, como Record apurou na altura, Seferovic não foi recetivo à mudança para Istambul. Sorloth (emprestado pelo RB Leipzig à Real Sociedad) e Muriqi (cedido ao Maiorca pela Lazio) são os outros alvos do clube da Turquia, que também tem o treinador Jorge Jesus na mira.