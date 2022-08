Fernando Chalana homenageado na Luz: siga a cerimónia em direto

há 1 horas 14:17

Portas na Luz abrem às 14h30

O Benfica já revelou alguns detalhes da homenagem que vai ter lugar esta tarde no Estádio da Luz. O acesso ao recinto pode ser feito a partir das portas 13, 14, 17 e 19 a partir das 14h30. A urna será transportada por antigos jogadores do até centro do relvado, mas a cerimónia terá lugar à entrada da grande área do topo sul, estrategicamente descaído para o lado esquerdo, a zona do terreno de jogo onde Fernando Chalana preferia atuar.