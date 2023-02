Fernando Ferreira: «Foi uma vitória justíssima, num campo muito difícil»

O Benfica bateu este sábado o Vizela, por 2-0, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Bwin, num encontro que ficou decidido com um golo de João Mário ainda na primeira parte (38'). Fruto da expulsão de Roger Schmidt já nos instantes finais da partida, foi Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes das águias e elemento da equipa técnica liderada pelo alemão que falou na zona de entrevistas rápidas.

Com uma declaração muito curto, o adjunto de Schmidt salientou a justiça do resultado e agradeceu a presença dos adeptos benfiquistas no Estádio do Vizela. "Foi uma vitória justissima, num campo muito dificil, contra uma equipa muito bem organizada, gostaria de agradecer a presença de todos os benfiquistas. Obrigado e Boa noite", disse, antes de ser retirado da zona de entrevistas rápidas por elementos da comunicação do clube encarnado.