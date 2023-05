Fernando Medina recebeu 21 e-mails sobre documento confidencial a envolver ao Benfica

Quando era presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina terá recebido 21 e-mails relevantes para um processo a decorrer por suspeitas de ligação de favores ao Benfica por parte da CM Lisboa. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, no âmbito da Operação 'Tutti Frutti'.Estes e-mails estão relacionados com a investigação do Ministério Público, em que o deputado municipal Sérgio Azevedo terá entregue ao comentador afeto ao Benfica Pedro Guerra, em 2018, um documento confidencial que continha informações sobre um processo que isentava o Benfica de taxas de milhões de euros.A CNN Portugal revela que esses e-mails recebidos por Fernando Medina são, segundo a procuradora do Ministério Público, "de grande interesse para o estabelecimento das ligações entre os suspeitos."