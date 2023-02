Fernando Pimenta pede exigência à equipa de futebol: «Nem que tenham de comer a relva até ao fim!»

O canoísta Fernando Pimenta foi premiado com o galardão Cosme Damião para o Atleta de Alta competição do ano. O multicampeão da Europa e do Mundo, medalhado olímpico, pediu exigência à equipa de futebol profissional, num repto acompanhado de um forte aplauso da plateia."É mais fácil fazer as provas todas do que estar aqui hoje. Quero agradecer ao presidente por estar sempre do nosso lado, das modalidades, do Benfica Olímpico. Não é fácil ter olhos para as várias modalidades. Este prémio é de todos nós, hoje ganhou o Benfca, a familia benfiquista. Muitas vezes quando estamos no topo é quando nos tentam derrubar. Às vezes sinto isso, nos últimos tempos vimos a Telma Monteiro lidar pela liberdade. Fez frente a uma federação como eu já o fiz. Aos jogadores da equipa principal, vocês são exemplo de muitos os que estão aqui e os que estão em casa. Vocês estão a representar um clube, uma instituição grandiosa. Nem que tenham de comer a relva até ao fim!", frisou Pimenta no palco, seguido de um forte aplauso dos espectadores encarnados na Aula Magna.