Fernando Santos atento na Luz

Fernando Santos foi ontem um espectador atento ao duelo entre o Benfica e o PSG. Com muitos jogadores portugueses presentes no relvado da Luz, o treinador da Equipa das Quinas aproveitou para tirar algumas notas a pensar no Mundial que se irá começar a disputar a partir de novembro, no Qatar.

Refira-se que o selecionador nacional viu em campo cinco jogadores que estiveram na sua recente convocatória para os encontros frente à Rep. Checa e Espanha, a valer para a Liga das Nações. Do lado do Benfica, Fernando Santos observou João Mário e Gonçalo Ramos, ao passo que na equipa parisiense focou-se em Vitinha, Danilo e Nuno Mendes. Mas o técnico disse estar atento a António Silva, central que foi titular diante dos franceses e tem estado em grande nos encarnados.