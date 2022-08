Fernando Santos foi à Luz

Fernando Santos assistiu ao jogo na primeira fila da tribuna do Estádio da Luz. Desta forma, o selecionador nacional teve a oportunidade de rever os internacionais portugueses Rafa e João Mário. Mas, além destes dois jogadores, os mais jovens Florentino e Gonçalo Ramos também tiveram oportunidade para se mostrar. De resto, o treinador acompanhou a partida ao lado da glória benfiquista José Augusto, com o presidente das águias, Rui Costa, e o ‘vice’ da FPF, Humberto Coelho, por perto. Já o diretor-desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, que na época passada via os jogos no banco, ficou sentado na fila acima.