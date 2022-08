Fernando Santos lembra duelos com Chalana: «Criou-me muitas dificuldades dentro de campo»

Fernando Santos deixou uma mensagem de condolências pela morte de Fernando Chalana. O Selecionador Nacional recorda o 'pequeno genial' com muita "saudade" e recorda o quão difícil era defrontá-lo."Foi um enorme prazer vê-lo jogar, foi um dos maiores jogadores portugueses de sempre. Foi um enorme orgulho defrontá-lo, um dos jogadores que mais dificuldades me criou em campo. Era sempre uma alegria enorme jogar contra ele. A nossa grande amizade refletiu-se também quando foi meu colaborador no Benfica. Recordo-o com muita saudade. Que descanse em paz, eu vou lutar para que a sua alma descanse em paz. Ele bem o merece. Um abraço forte, amigo Chalana", escreveu Fernando Santos, numa nota publicada no site da FPF.