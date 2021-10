Fernando Santos «O Toni faz parte do espólio dos grandes jogadores de Portugal»

Fernando Santos esteve no almoço de comemoração do 75.º aniversário de Toni e falou num "homem fantástico", com quem partilhou o balneário nos seus tempos de jogador.





"Partilhámos o balneário como jogadores, em 1972, 1973... A partir daí ficámos grandes amigos, a amizade mantém-se a até hoje. Foi um jogador de eleição, um treinador excelente e, acima de tudo, um homem fantástico, muito grande", explicou o selecionador nacional."Ele faz parte da história do futebol português, mas estou aqui essencialmente pela amizade. O Toni faz parte do espólio dos grandes jogadores de Portugal, não só como jogador como também como treinador, pelo que representa e pela sua forma a de estar na vida. Um dia feliz para ele", acrescentou.De manhã Toni lembrou que a validade do seu bilhete de identidade acaba dentro de 10 anos. "Está bem conservado! Ele disse que o bilhete de identidade acaba dentro de 10 anos e espero que tenha de o renovar durante mais algum tempo."E será que Fernando Santos convocaria Toni para a Seleção? "Os grandes jogadores cabem sempre em qualquer lado, o Toni era um dos grandes e naturalmente seria convocado."