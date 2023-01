Fernando Seara: «Benfica vai solicitar certidão ao Conselho de Disciplina para fins judiciários»

Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, avançou que o clube encarnado vai pedir uma certidão ao Conselho de Disciplina (CD) da FPF na sequência do processo disciplinar que foi instaurado pelo CD às águias, no âmbito de um megaprocesso de corrupção desportiva."A SAD do Benfica vai solicitar uma certidão ao Conselho de Disciplina para fins judiciários quando for notificada. Tanto quanto sei, ainda não foi notificada. Há o prazo de dois dias mas a necessidade de ser tão rápida para efeitos de 'marketing disciplinar'...", começou por dizer o dirigente à BTV.Seara pretende, com a certidão, saber os factos que deram origem ao processo e os fundamentos jurídicos que o alicerçam: "Em razão deste processo, uma certidão que nos esclareça duas coisas: qual o facto que deu origem à abertura deste procedimento disciplinar, com menção da data, origem e autoria. Li o comunicado do CD e gostaria de saber data, origem e autoria do facto; segundo, quais os fundamentos de facto e direito para se promover agora este procedimento disciplinar. O marketing disciplinar é alguma coisa que importa acautelar. Como presidente da AG do Benfica, tenho que saber juridicamente os fundamentos para desencadear mecanismos de avaliação. Não posso tolerar que seja aberto um procedimento disciplinar para daqui a alguns dias ser suspenso. Ao abrir-se é porque há factos relevantes. Importa dizer quais são. Sem isso, fico com muitas dúvidas e uma certeza: sossegar todo o universo benfiquista que tudo se fará juridicamente para a tutela de todas a situações do Benfica", vincou o líder da MAG, assegurando: "O Benfica está bem entregue e juridicamente seguro."