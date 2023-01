Fernando Seara confirma: «Fecho de mercado e assunto Enzo motivaram a ausência de Rui Costa»

O presidente da Assembleia Geral do Benfica, Fernando Seara, confirmou que a ausência de Rui Costa em Tortosendo teve como um dos motivos a possível transferência de Enzo Fernández para o Chelsea. O presidente das águias tinha planeado marcar presença no jantar de encerramento das comemorações do ano do centenário do Sport Tortosendo e Benfica."Os imponderáveis acontecem, e estas últimas horas de fecho de mercado e o assunto Enzo motivaram a sua ausência", começou por dizer o dirigente, antes de deixar uma garantia aos presentes. "O Rui virá aqui comigo e com o Domingos proximamente, porque os 100 anos do Tortosendo, a cidade da Covilhã e a região da Beira Baixa, merecem que Rui Costa venha aqui. Garanto que isso vai mesmo acontecer", expressou.O jantar contou com cerca de 200 benfiquistas - e até alguns sportinguistas como o presidente da Junta de Freguesia de Tortosendo David Silva - e além de Fernando Seara, a comitiva dos encarnados contou com Domingos Lima, vice-presidente das águias, e Jorge Jacinto, responsável pelas Filiais e Casas do Benfica.