Fernando Seara e a "devassa" do Benfica: «Há que responder com serenidade e confiança»

Em dia de 118º aniversário do Benfica, Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral, falou sobre o momento atual do clube – e da Ucrânia, não esquecido ontem no Estádio da Luz. Em entrevista à BTV, o advogado sublinhou a necessidade de o Benfica ripostar à "devassa" de quem tido alvo com "serenidade e confiança nas instituições"."O Benfica tem de dar respostas. Primeiro, serenidade. Mesmo não sendo muitas vezes percetível a necessidade de serenidade. Segundo, a confiança nas instituições. Portugal é um estado democrático. Quem investiga, investiga, mas quem julga é a magistratura. Se alguma coisa tiver violado os princípios estatutários – eu trouxe os estatutos do Benfica – nós temos de ter a consciência de que estamos aqui para preservar uma instituição centenária. E temos de utilizar todos os instrumentos que temos ao nosso dispor para a preservar, salvaguardar. E, dizer a todos, que o Benfica é um espaço de liberdade", atirou.Fernando Seara alerta, também, sobre as consequências que a Guerra entre Ucrânia e Rússia podem produzir. "O futebol vai entrar em mudanças profundas, mesmo em Portugal. Ainda não sabemos a mudança que vai gerar este terrível conflito a que estamos a assistir. Estive em Kiev com o Benfica e com a seleção nacional. Tenho noção", disse.Em data especial, afirmou ainda que há que honrar uma "linda história". "Há três palavras que representam o Benfica: honrar o passado, dignificar o presente e agarrar o futuro. É uma linda história, que atravessa dois regimes, que começa na Monarquia e vai para as Repúblicas; atravessa uma Europa que passado algum tempo entra em Guerra e vivemos hoje uma Europa dilacerada e a sangrar. E, acima de tudo, é um clube que nasce em Belém – numa realidade associativa local -, que depois se projeta a nível nacional, na Europa e no Mundo", disse o presidente da MAG."Quase me apetecia dizer que somos um clube que emerge no tempo da rádio, cresce na televisão a preto e branco, engrandece e torna-se presente em múltiplos palcos na televisão a cores. Temos de entrar na perceção dos nossos novos sócios: são nativos digitais. Este clube, com esta história, que teve em Mascarenhas de Lemos o seu primeiro presidente da Assembleia Geral, em 1908, e teve um jogador, José Rosa Rodrigues, primeiro presidente do Sport Lisboa e Benfica que foi também jogador. E, passados 118 anos, temos como nosso querido presidente um grandíssimo antigo jogador. É aqui que se constrói o Benfica: honrar o passado, dignificar o presente, complexo, difícil, com desafios, e agarrar o futuro", acrescentou ainda.