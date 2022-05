Fernando Seara e a escolha de Schmidt: «Benfica, Rui Costa e Lourenço Coelho apostaram certo»

Fernando Seara não tem dúvidas de que Roger Schmidt é a escolha certa para o banco do Benfica. À Rádio Renascença, o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados afirmou que "o Benfica, Rui Costa e Lourenço Coelho apostaram certo" no treinador numa altura em que, disse, "novos tempos precisam-se e são importantes"."Bem-vindo a este Benfica e repito, quem ama o futebol, ama o Benfica", atirou, acrescentando que já conversou com o técnico: "Disse-lhe que espero ter muitos momentos de prazer com ele e que venha a concretizar uma época vencedora".