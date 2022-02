Fernando Seara e a ovação a Yaremchuk: «Maior manifestação para com a Ucrânia em Portugal»

O minuto 62 do encontro entre Benfica e V. Guimarães - em que o público se levantou para ovacionar Yaremchuk - foi um assunto muito apreciado por Fernando Seara, que esteve esta tarde em entrevista à BTV a propósito do 118º aniversário das águias."Ontem assisti a um dos grandes momentos da minha vida. Tive o privilégio de conhecer o senhor Eusébio da Silva Ferreira. Tive a dor de ir enterrar o senhor Feher. Fui lá, à Hungria. E ontem ao minuto 62, assistimos a um momento de dignidade, de fraternidade e de solidariedade única. Se houve manifestação em Portugal a favor da Ucrânia ontem no Estádio da Luz houve três momentos: quando a equipa entrou com uma braçadeira da bandeira ucraniana; ao minuto 62 quando Darwin sai, ver o Vertonghen vir a correr para entregar a braçadeira de capitão ao Yaremchuk; e depois, sem ninguém pedir - e agradeço - os sócios levantaram-se, aplaudiram um jogador e, acima de tudo, deram graças à vida. Estávamos a ganhar, mas o futebol ficou de lado. Aplausos a um povo que sofre muito e merece uma coisa que o Benfica sempre fez e continua a fazer: dar a mão. Porque quem dá a mão tem futuro. O que se está a passar é uma violação de direito e moral internacional mas acima de tudo uma violação de consciências. Este minuto enobrece o Benfica. Por isso, na véspera do seu aniversário, fiquei muito sensibilizado porque foi a maior manifestação de solidariedade para com o povo ucraniano em Portugal. No Estádio da Luz, onde há paixão. Ontem, para além do futebol, houve fraternidade", atirou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.