Fernando Seara e a vitória contra o Barcelona: «Espero que tenha sido a retoma europeia do Benfica»

Fernando Seara, candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral do Benfica na lista de Rui Costa, elogiou esta sexta-feira o atual momento da equipa orientada por Jorge Jesus.





"A equipa está com rumo. Tem um modelo e um sistema de excelência. Pressente-se que há um coletivo, uma unidade. Depois há a qualidade de jogo, que começa no guarda-redes e vai até aos atacantes, que defendem. Rafa, João Mário, Weigl, Darwin e Yaremchuk são elementos fundamentais no sentimento de coletivo e qualidade de jogo. E por último, o talento. O Benfica tem, hoje em dia, um conjunto de jogadores em que o talento se concretiza e depois está ao serviço do coletivo", afirmou Seara, em entrevista à Antena 1.O advogado abordou ainda a vitória categórica diante do Barcelona, para a Liga dos Campeões. "Foi uma noite europeia singular. Espero que tenha sido a retoma europeia do Benfica", analisou.