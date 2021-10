Fernando Seara e o convite de Rui Costa: «Neste momento do Benfica não se pode dizer que não»

Fernando Seara integra a equipa de Rui Costa para as eleições do Benfica e foi escolhido para ser o candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral. Esta sexta-feira, em entrevista à Antena 1, o advogado assumiu que "o convite de Rui Costa tinha só uma resposta".





"Neste momento do Benfica não se pode dizer que não. Um momento que exige de cada benfiquista uma disponibilidade para servir. É uma honra, é um privilégio servir os órgãos sociais do Benfica. E também nunca esqueço aqueles momentos, os lances, os golos e aquela lágrima que me fez cair quando o Rui Costa, com a camisola da Fiorentina, marcou o golo e chorou. É isso que me faz dizer que sim. Disponibilidade à memória e ao futuro", afirmou Fernando Seara.Ciente dos desafios, o antigo autarca sublinha que "o Benfica quer afirmar-se num tempo de grandes mudanças nas competições internacionais, nos direitos televisivos e dos exclusivos para outras plataformas digitais". "Olhando para o futuro, há que a agarrar a grande potencialidade que é o Benfica e as grandes potencialidades das mudanças nas indústrias do futebol nacional e mundial, onde a disputa FIFA/UEFA estará presente, as plataformas digitais estarão necessariamente a consolidar-se e onde vão aparecer novos desafios para os principais clubes europeus. E nesse lote está o Benfica, a marca Benfica. Hoje em dia, com a recordação, mas uma recordação de futuro que é o Rui Costa. O número 10 maestro, capitão e líder", justificou o candidato à MAG das águias.