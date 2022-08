Fernando Seara: «Este ano acredito que vamos ao '38' com Roger Schmidt»

O presidente da Assembleia-Geral do Benfica, Fernando Seara, defendeu esta segunda-feira em Bissau que "com Roger Schmidt a meta é o 38.º título" de campeão português de futebol este ano.



Na qualidade de presidente da AG do Benfica, Fernando Seara, que se encontra em Bissau para estar presente numa palestra a convite de um partido político, comentava para a Lusa a situação atual do clube encarnado. Seara, que visitou no domingo a Casa do Benfica em Bissau, disse não ter dúvidas de que Roger Schmidt é o treinador ideal para repor os encarnados no caminho da vitória e de títulos.

"Este ano acredito que vamos ao '38' com Roger Schmidt. O FC Porto vai lutar, o Sporting vai lutar, mas nós vamos conquistar" o campeonato, afirmou o dirigente do Benfica, que espera ter o mês de agosto "cheio de vitórias", a começar pela entrada na fase de grupos da Champions. "É fundamental", observou Fernando Seara, que lamentou o facto de não poder assistir, na terça-feira, ao jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões diante do Midtjylland, da Dinamarca, no Estádio da Luz, por se encontrar em Bissau.

O dirigente aprova as mudanças em curso no Benfica, nomeadamente as saídas de jogadores e entradas de jogadores, um processo que disse ser arrumação normal e necessária com base nas opções do treinador e do presidente do clube.

Fernando Seara afirmou que gostou da postura de Roger Schmidt, com quem disse ter falado e guardado uma boa imagem. "A nível pessoal -- por ser um alemão com experiência do mundo, por ter andado na liga alemã, da liga, por vamos lá dizer holandesa e na liga chinesa -, a sua lógica de trabalho de equipa é que cada elemento sabe o que faz e a sua ambição", no Benfica, destacou Seara.

Sobre o facto de alguns setores do universo benfiquista se terem posicionado contra a opção de um treinador estrangeiro, o presidente da assembleia-geral defendeu que o Benfica é um clube livre e elogiou a decisão do presidente do clube.

"A opção por um treinador estrangeiro é de uma visão fulminante do Rui Costa", notou Fernando Seara.

O dirigente prometeu trabalhar junto de Rui Costa no sentido de serem reatadas as relações com o Benfica de Bissau e ainda afirmou ter esperanças de que "dentro de um ou dois anos" Diego Moreira, filho de um pai luso-guineense, "irá explodir na equipa principal do Benfica".