Fernando Seara: «O Benfica não deixará de respeitar o Sporting»

O presidente da mesa da AG do Benfica, Fernando Seara, está convicto de que os encarnados serão bem recebidos em Alvalade no dérbi do próximo domingo, jogo que pode valer o título. "Lá estarei com esta consciência: tenho a certeza que o dr. Frederico Varandas e a sua equipa não deixará de receber o Benfica e o Benfica não deixará de respeitar o Sporting, porque isso é fundamental!", afirmou à Antena 1, garantindo que na Luz não há qualquer euforia."Ninguém pode querer ser campeão antes de o ser. Não há campeões nem por vontade prévia nem por convicção. Há campeões com o resultado. E não tenho dúvidas: o presidente Rui Costa, o treinador e Lourenço Coelho são firmes nessa matéria. São suficientemente lúcidos para darem e transmitirem essa nota à equipa, ao balneário e à estrutura", sublinhou Seara, frisando que "o Benfica este ano merece ser campeão". "A fé está aí e sente-se como se sentiu pela grande pujança associativa em Barcelos e em Portimão", acrescentou o líder da mesa da AG.Questionado sobre o anúncio da contratação de Grimaldo pelos alemães do Bayer Leverkusen, Fernando Seara admitiu algum desconforto. "Gostaria que tivesse sido noutro momento", afirmou.