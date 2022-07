Ferro de fora do estágio do Benfica para definir futuro

Ferro foi o único jogador do Benfica que, estando em boas condições físicas, não viajou com o restante plantel para Inglaterra. É que, como o nosso jornal adiantou na edição de ontem, o defesa-central, de 25 anos, está muito próximo de ser reforço do Vitesse. Tudo indica que o internacional sub-21 irá ser cedido ao clube que compete na Liga holandesa, onde foi sexto classificado na última época, depois de ter tido também uma proposta do Fortuna Sittard. O negócio com os holandeses deverá incluir uma opção de compra de 6M€.