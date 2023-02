Ferro deixa o Benfica e ruma ao Hajduk Split

Ferro está de regresso ao Hajduk Split, desta vez em definitivo, uma informação confirmada por. Tal como o nosso jornal tinha noticiado em tempo oportuno, o clube da Croácia estava a negociar com as águias há alguns dias, manifestando o interesse em contar de novo com o defesa, que tinha jogado no Hajduk por empréstimo em 2021/22.O valor total da transferência, com objetivos incluídos, pode chegar aos 1,5 milhões de euros, sendo que o Benfica fica com 20% dos direitos económicos. Ferro, recorde-se, estava cedido ao Vitesse, mas perdeu espaço no emblema dos Países Baixos e realizou apenas dez partidas. O central, de 25 anos, viaja nas próximas horas para Split e deverá ser apresentado já hoje, em dia de aniversário do Hajduk.O negócio foi fechado pela empresa Wasserman, com quem Rui Costa tem uma reunião marcada para breve, tal comonoticiou, mas para resolver o dossiê relacionado com a renovação de Grimaldo.