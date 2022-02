Ferro e a saída para a Croácia: «Nunca haverá mágoa entre mim e o Benfica»

Depois de na época transata já ter sido emprestado ao Valencia, Ferro foi agora cedido aos croatas do Hadjuk Split, mas apesar de ter perdido influência nas contas do Benfica, o jogador garante que não guarda qualquer ressentimento com os responsáveis do clube da Luz. E explica porquê: "Ressentimento? Nenhum. Não guardo mágoa de ninguém, tudo o que tenho e conquistei foi graças a mim, mas também ao Benfica. Por isso, nunca haverá magoa entre mim e o Benfica", assinalou o jogador, em declarações à Sport TV.O defesa, que se estreou com um golo e soma duas vitórias no mesmo número de jogos, justifica a mudança para o futebol croata."Foi mesmo incrível o começo, não estava à espera que aos 3 minutos fizesse logo o primeiro golo, nem era nisso que estava focado, mas sim em voltar a jogar, mostrar o meu nível. Mas não poderia ter começado da melhor forma. Neste momento, o mais importante para mim é jogar, ter minutos, já tinha uma época e meia, duas épocas com poucos minutos e estou numa idade que preciso de jogar. Era mesmo disto que precisava, ir para um contexto diferente, um sítio diferente, mas que tivesse oportunidade de jogar e ter mais minutos. Falei com 10 ou mais clubes de vários pontos do mundo e neste caso, a Croácia e o Hadjuk foram os que me puxaram mais, está a lutar por títulos, está bem na tabela classificativa, nas meias-finais da Taça de Portugal. Ir para um clube que luta por títulos ou outro que não tem grandes objetivos... Se calhar as pessoas podem pensar que o campeonato não é tão conhecido, mas o contexto é diferente, e o objetivo é lutar por títulos e jogar sempre para ganhar e não para o ponto", atirou o jogador, que também explicou a importância de Krovinovic neste processo: "Tive várias propostas, inclusive de outros clubes na Croácia, mas ter alguém na equipa que já conhecia, que me poderia ajudar neste contexto, nem pensei duas vezes. Falei com ele e penso que tomei a melhor decisão".Ferro, refira-se, renovou contrato com o Benfica antes de assinar pelo Hadjuk Split, mas não vê nisso como um sinal que irá voltar à Luz. "Não quer dizer nada, houve essa vontade por parte do Benfica e do Ferro e apenas se realizou. Não penso no que pode acontecer daqui a seis meses ou um ano. Só quero pensar no momento e neste momento só quero estar focado no Hadjuk Split", sublinhou.