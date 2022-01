Ferro: «É totalmente falso que eu tenha estado a fazer exames médicos no Estoril»

Ferro utilizou as redes sociais para fazer um comunicado, depois de ter sido avançado que o jogador terá feito exames médicos no Estoril a semana passada."É totalmente falso que eu tenha estado a fazer exames médicos no Estoril ou em qualquer outro clube. Foco na final e neste título que queremos conquistar pelo Benfica", vincou o central das águias.Também o Benfica emitiu um comunicado sobre o sucedido. "Não só o jogador Ferro não realizou exames médicos como a pretensão demonstrada pelo Estoril para um potencial empréstimo jamais passou de uma fase embrionária, tendo em conta que o número de atletas emprestados a clubes portugueses foi já esgotado esta época. O Sport Lisboa e Benfica lamenta mais uma difamação pública que visa a imagem dos seus profissionais e da sua instituição e irá agir judicialmente contra quem, desrespeitando todos os princípios básicos do jornalismo, mente descaradamente sobre o clube", sustentaram as águias.Tal como Record já adiantou , a saída de Ferro em janeiro é um facto consumado mas a ausência de Otamendi (na seleção argentina) obrigou os responsáveis benfiquistas a garantir a permanência do jogador por mais uns dias.