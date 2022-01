Ferro esclarece ofertas: «Krovinovic disse-me que o Hajduk Split é um grande clube»

Ferro viu esta segunda-feira o empréstimo ao Hajduk Split confirmado depois de ter tido uma parca utilização na primeira parte temporada ao serviço do Benfica. O jogador formado no Seixal já falou ao serviço do novo emblema com o qual se ligou até ao final da época."Tive inúmeras ofertas mas decidi pelo Hajduk, equipa com a qual tive um contacto anterior. Assisti a vídeos na internet, inteirei-me sobre o clube e, no final, senti que eles realmente me queriam aqui, esforçaram-se realmente e eu aprecio isso. O meu antigo companheiro de equipa do Benfica, Filip Krovinovic, disse-me que este é um grande clube, com adeptos fantásticos e uma grande cidade para viver. Conversámos mais sobre a equipa, os jogadores, as ambições do clube e todas as informações que recebi certamente contribuíram para a minha decisão. Vim para aqui para ganhar troféus, sei que é isso que se exige neste clube. Vim aqui para jogar e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Farei o possível para estar completamente pronto para o próximo jogo", vincou em declarações na apresentação.Ferro, de 24 anos, cumpriu duas presenças oficiais pelas águias esta época.