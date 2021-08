Ferro na mira do Trabzonspor

O Trabzonspor estão de olho em Ferro. Sem espaço entre as opções de Jorge Jesus, ao clube da Luz têm chegado algumas abordagens pelo jogador formado de águia ao peito, nomeadamente do segundo classificado do campeonato turco.





Os espanhóis do Almería, comojá deu conta, também já tentaram o empréstimo do defesa, mas, até ao momento, o Benfica ainda não deu luz verde para libertar o jogador que, na última temporada, esteve emprestado ao Valencia.