Ferro viajou ontem para a Croácia, onde será hoje oficializado como jogador do Hadjuk Split. Tudo indica que o central vai ser cedido apenas até ao final da presente temporada, voltando depois ao Benfica. Refira-se que, na presente época, o jogador foi utilizado apenas em dois encontros, diante do Trofense e do Sp. Covilhã, ainda com Jesus no comando da equipa. Com Nélson Veríssimo nunca chegou a sair do banco de suplentes.