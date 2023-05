Ferro vê título já em Alvalade

Ferro, antigo defesa-central do Benfica, acredita que as águias irão "festejar [o título de campeão] já no fim-de-semana",depois do duelo com o Sporting. Em entrevista à TSF, o agora johador do Hajduk Split elogiou ainda António Silva: "Vendo como tem jogado, só tenho de ficar contente por ele."