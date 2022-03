Mal o árbitro da partida apitou para o final do jogo, o plantel do Benfica deu início a uma verdadeira festa no relvado. Quem estava no banco saltou logo para dentro de campo para abraçar os colegas, entre eles Darwin, que havia saído com queixas. Também os adeptos, tiveram direito a um agradecimento dos jogadores, que durante alguns minutos celebraram com as bancadas.

De referir que antes da hora do jogo, centenas de benfiquistas preencheram algumas das praças mais emblemáticas da capital da Holanda, num clima de festa. Apesar dessa ser a tónica, ainda se assistiram a algumas picardias com adeptos da equipa rival.