Festejos do título do Benfica: Teatro Villaret cancela apresentação da peça 'Lar doce Lar'

O Teatro Villaret, em Lisboa, cancelou a sessão de sábado da peça 'Lar doce Lar', com Maria Rueff e Joaquim Monchique, por causa das eventuais celebrações do título, pelos adeptos do Benfica, no Marquês de Pombal. A sessão tinha início marcado para as 21 horas.Aquele teatro situa-se na Avenida Fontes Pereira de Melo, próximo do local escolhido pelos encarnados para celebrar as vitórias nos campeonatos. Em comunicado, explica-se que a "situação, além de impossibilitar a chegada de público ao teatro, inviabiliza a boa concretização do espetáculo, devido ao ruído que normalmente acompanha este tipo de festejos".Os seus responsáveis lamentam os "danos causados". "Não obstante a solidariedade para com o evento desportivo em questão, é lamentável que nenhuma entidade assuma a responsabilidade pelos danos causados a todas as estruturas obrigadas a cancelar eventos ou cessar atividade no dia 27 de maio, devido ao fecho do Marquês de Pombal, condicionamento das artérias circundantes (...) e demais consequências que uma celebração desta envergadura acarreta", pode ler-se.O Teatro Villaret sublinha que em causa está "um prejuízo substancial". "A apresentação de 'Lar doce lar' agendada para o dia 27 de maio encontra-se esgotada e o valor dos bilhetes previamente adquiridos terá de ser (justamente) reembolsado", pode ler-se, reforçando-se: "O cancelamento de um espetáculo acarreta prejuízos para promotores, especialmente para os que dependem, única e exclusivamente, das receitas de bilheteira."Recorde-se que a Feira do Livro, no Parque Eduar VII, vai encerrar mais cedo no sábado, às 17h00, levando ao cancelamento ou nova calendarização de 155 eventos que se iriam realizar a partir daquela hora.O Benfica defronta o Santa Clara, no Estádio da Luz, a partir das 18h00 de sábado e garantirá o 38.º título de campeão em caso de vitória, ou mesmo de empate, se o FC Porto não anular diferença de 11 golos. Depois do jogo, e confirmando-se que a equipa de Roger Schmidt termine em primeiro, o Benfica irá ao Marquês.