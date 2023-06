Fica com a camisola 10 e cláusula de 120 milhões: holandeses dizem que já há acordo por Kökçü

Há fumo branco por Orkun Kökçü, garantem os holandeses do portal '1908'. O Benfica e o Feyenoord já chegaram a um acordo verbal para a transferência do médio, muito desejado por Roger Schmidt, de acordo com a mesma fonte. Entre os pormenores revelados está o facto de o jogador poder vir a vestir a camisola 10 das águias e ficar imediatamente blindado por uma cláusula de... 120 milhões de euros.Como o nosso jornal já revelou, as águias pretendem desembolsar 30 milhões de euros, bem como abdicar de uma percentagem do passe na ordem dos 20%. E por isso é que as negociações tardaram em chegar a bom porto: é que o Feyenoord deixou claro, desde começo, que procura encaixar cerca de 40M€ com a venda do turco. Com a vontade do jogador a ter peso - Kökçü prefere a Luz à Premier League, consciente de que em Lisboa terá mais protagonismo -, os emblemas terão já dado o aperto de mão.