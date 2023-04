Ficha limpa para Milão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre as poucas boas notícias que sobram deste jogo para o Benfica, Roger Schmidt chegará à segunda mão, em Milão, sem qualquer jogador suspenso. Florentino, João Mário, que envergou a braçadeira de capitão, e Gonçalo Ramos, estavam ‘à bica’, mas evitaram o cartão amarelo. De resto, as águias já vão poder contar com Otamendi, que esteve suspenso na primeira mão. Ontem, o argentino foi rendido por Morato, que não era titular desde janeiro.