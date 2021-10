Figuras do futebol juntam-se para homenagear Ângelo Martins: «Dos maiores da história do Benfica»

Várias figuras do futebol reuniram-se ontem num jantar de homenagem a Ângelo Martins, glória do Benfica que faleceu há um ano. António Simões, Jorge Andrade, João Malheiro e João Noronha Lopes foram algumas das pessoas presentes no evento, que decorreu já depois da missa em que Rui Costa também marcou presença.





António Simões recorda o antigo defesa como um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Benfica para o Mundo. "Tinha uma entrega total, era um jogador à Benfica. É proibido não fazer lembrar esta gente. F com esta gente que o Benfica se internacionalizou e que criou uma onda de adeptos no maior cube de Portugal. Cresci com esta gente. Ele chamava-me o rapazote. Foi um homem que ajudou a fazer crescer grandes jogadores. É preciso não esquecer isto. Também como treinador foi um grande exemplo", salientou.João Malheiro fez questão de lembrar a amizade que tinha com o ex-jogador. "Foi uma presença permanente na minha vida. Acompanhei-o praticamente até ele fechar os olhos. É uma figura emblemática e carismática. Das maiores da historia do Benfica", recordou.Por outro lado, Jorge Andrade, por ser de uma geração posterior, nunca o viu jogar mas vê Ângelo como um exemplo. "Sou amigo da família, daí a minha homenagem. Como treinador, foi inspirador para muitos jovens. Representou o seu clube da melhor maneira e de uma forma espetacular. Temos de dar à família este apoio na hora sentida. É um exemplo para pessoas mais jovens como eu", descreveu.Já o historiador César Rodrigues lembrou que Ângelo "personificava também um espírito português claro de resiliência e persistência."O evento foi organizado por familiares de Ângelo, que também deixaram uma palavra. "A preocupação dele era formar homens. Deu-nos amor e muitos ensinamentos. Enquanto viver no meu coração, nunca será esquecido", lembrou a sobrinha Susana Pinto. "Teve um toque grande e especial na minha vida pessoal", apontou o sobrinho Ricardo Pinto.