Filas na luz para a renovação do Red Pass

O Estádio da Luz registou nos últimos dois dias filas consideráveis de sócios, que renovaram o red pass. A venda do bilhete de época começou precisamente na quinta-feira, um dia depois da goleada (0-4) frente ao Bayern Munique, um desaire que, pelo que foi dado observar, não travou a procura.

Nesta altura, decorre a renovação dos red pass para quem detinha o lugar anual antes de ser decretado o confinamento, em março de 2020, em consequência da pandemia mundial de Covid-19. Nesse sentido, ontem à noite, havia menos de 20 disponíveis para quem não tinha e pretende agora comprar estas entradas.

O período de renovação decorre até 2 de novembro próximo. Só depois disso os encarnados farão o balanço da venda, sendo certo que os lugares cujos detentores não renovarem o red pass serão colocados à venda. De resto, Rui Costa anunciou no debate da BTV ter chegado a acordo com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto para a redução das zonas do cartão do adepto em 50 por cento.