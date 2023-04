Filha de Eusébio garante: «O meu pai teria gostado deste Benfica de Schmidt»

Carla Ferreira, a filha mais velha de Eusébio, contou numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport' que o pai estaria orgulhoso deste Benfica. Por isso espera que os encarnados consigam dar a volta à eliminatória da Liga dos Campeões, diante do Inter."O meu pai não é só a estátua em frente ao estádio da Luz, que recebe adeptos e turistas, não é só o nome de uma rua em muitas cidades de Portugal: ele é uma luz para os amantes do futebol, uma referência para todos os benfiquistas. Especialmente em noites como esta", explicou Carla Ferreira."O Inter-Benfica é um jogo especial, é a história do futebol e a história da família. Infelizmente a nossa equipa está numa situação difícil e imprevista, mas vai dar tudo para tentar eliminar o Inter e apurar-se para fase seguinte. Apesar dos 2-0 da Luz, não considero que o Benfica esteja eliminado", acrescentou, com confiança, a primogénita de Eusébio.Quando inquirida sobre se o pai teria gostado deste Benfica de Roger Schmidt, Carla não tem dúvidas: "Diria que sim. Em geral ele teria gostado do futebol moderno porque sempre se interessou pela evolução do jogo em todas as suas formas. O meu pai nunca teria querido morrer sem ver o clube da sua vida campeão europeu. Infelizmente não foi possível mas, onde quer que esteja, estará feliz e orgulhoso deste Benfica, que joga bem e dá alegrias. Teria apreciado uma equipa que privilegia o coletivo, mas que é formada por muitos talentos. Se tiver de nomear um deles, digo o Gonçalo Ramos, que está a revelar-se um grande goleador, com um futuro brilhante pela frente."