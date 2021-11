André Lopes foi um dos nove jogadores com que o Belenenses SAD entrou em campo frente ao Benfica, com a curiosidade deste ser filho de Paulo Lopes, antigo guarda-redes das águias.Nas redes sociais, o agora treinador-adjunto da equipa sub-23 do clube da Luz deixou os clubismos de lado e assinalou a estreia do filho com uma mensagem nas redes sociais para o jovem lateral-esquerdo dos azuis: "Orgulho filho", escreveu Paulo Lopes como legenda a uma foto dos nove jogadores que entraram em campo para defrontar o Benfica.