Filho de Jorge Brito critica direção por falta de apoio a Vieira

Manuel Brito, membro fundador do movimento ‘Benfica Bem Maior’ e filho do antigo presidente do Benfica, Jorge Brito, critica a falta de solidariedade da atual direção para com Luís Filipe Vieira.





“São pessoas que trabalharam juntas durante tantos anos e que Luís Filipe Vieira tanto ajudou. Penso, por isso, que haveria uma maneira de, pelo menos, passar uma mensagem de apoio”, referiu, em declarações à Rádio Renascença, ainda que perceba a posição de Rui Costa e seus pares: “Acredito que ele se sente sozinho e com falta de apoio. Mas temos de perceber que a direção e o presidente atual têm como missão principal defender o Benfica. E se, naquelas acusações, o Benfica é o lesado, a direção tem de defender, em primeiro lugar, o clube. E pode ser uma das razões para o distanciamento.”

Manuel Brito confirmou ainda que o movimento Benfica Bem Maior “está pronto a avançar” com uma candidatura às próximas eleições à presidência do Benfica.