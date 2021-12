Filho de Lucas Veríssimo vai ser jogador do Benfica

Depois do pai, segue-se o filho. O rebento mais velho de Lucas Veríssimo, Samuel, vai integrar o futebol de formação do Benfica a partir já de janeiro do próximo ano. A revelação foi feita por Amanda Veríssimo, mulher do internacional brasileiro que se encontra lesionado."Em janeiro, o Benfica vai ganhar mais um jogador... e posso dizer isto? O mais lindo do Mundo! Samuel Veríssimo está a chegar (vai começar na escolinha do Seixal), tão crescido este meu miúdo!", escreveu a mãe de Samuel, de apenas três anos.Recorde-se que Lucas Veríssimo foi operado ao joelho direito em novembro não joga mais esta temporada.